Nel 2025, le famiglie italiane potranno usufruire di un nuovo bonus da 500 euro, destinato a sostenere le spese per attività extrascolastiche dei figli. Questa iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, si inserisce nel programma del Fondo Dote Famiglia, con un budget di 30 milioni di euro stanziati dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.

Requisiti per accedere al bonus

Il bonus è rivolto alle famiglie con i seguenti requisiti:

Isee non superiore a 35.000 euro.

Figli di età inferiore ai 14 anni.

Spese sostenute per attività extrascolastiche educative, formative o culturali.

Tra le spese rimborsabili rientrano:

Corsi di lingua.

Educazione musicale.

Attività sportive.

Laboratori artistici o scientifici.

Modalità di richiesta e rimborso

Le famiglie interessate dovranno:

Anticipare le spese per le attività scelte e conservare la documentazione (fatture o ricevute).

Presentare una richiesta di rimborso tramite il portale dedicato, seguendo la procedura che verrà resa pubblica nei prossimi mesi.

Attendere la verifica delle spese: solo dopo il controllo, il contributo verrà erogato sul conto indicato.

Un aiuto concreto per le famiglie

Il bonus da 500 euro rappresenta un’opportunità importante per molte famiglie, soprattutto per quelle con risorse economiche limitate.

Attività come corsi di lingua, sport o laboratori artistici possono contribuire allo sviluppo cognitivo, sociale e creativo dei bambini, migliorando il loro benessere psicofisico e ampliando le possibilità educative.

Cumulabilità con altri incentivi

Il bonus sarà cumulabile con altre agevolazioni economiche previste per le famiglie, permettendo di ampliare le opportunità offerte ai figli.

Ulteriori dettagli saranno resi disponibili sul portale ufficiale dedicato al Fondo Dote Famiglia nei prossimi mesi.