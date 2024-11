Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 si nasconde una “sorpresa” per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Grazie a un’omissione nell’attuale testo della Manovra, questi contribuenti potrebbero beneficiare di un “bonus” di 260 euro, legato a una mancata proroga su alcune detrazioni fiscali. Vediamo come si è arrivati a questo risultato e cosa potrebbe ancora cambiare nei prossimi mesi.

La Rimodulazione dell’Irpef e il Bonus Inatteso

Dal 1° gennaio 2024, è stata introdotta una nuova struttura dell’Irpef, che ha accorpato i primi due scaglioni di reddito e previsto una revisione delle aliquote, stabilendo:

23% per i redditi fino a 28.000 euro

35% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro

43% per i redditi oltre 50.000 euro

Questa rimodulazione ha portato a un risparmio di 260 euro sull’Irpef per molti contribuenti con redditi superiori ai 15.000 euro. Tuttavia, il decreto legislativo 216 del 30 dicembre 2023 ha introdotto una limitazione, prevedendo che i contribuenti con redditi oltre i 50.000 euro non potessero beneficiare di questa riduzione per il solo anno 2024.

La Situazione nel 2025: Rientra il Bonus di 260 Euro

Nel testo della Legge di Bilancio 2025, non è stata prorogata la limitazione introdotta dal decreto legislativo 216/2023 per il 2024, che impediva a chi guadagna oltre 50.000 euro di usufruire della detrazione di 260 euro sulle spese e sugli oneri sostenuti. Di conseguenza, se la manovra sarà approvata senza modifiche, nel 2025 chi ha un reddito superiore ai 50.000 euro potrà nuovamente beneficiare di questa detrazione.

Detrazioni Fiscali e Modifiche per il 2025

Oltre alla mancata proroga della franchigia, la Legge di Bilancio 2025 include altri cambiamenti in tema di Irpef e detrazioni. Tra questi:

Taglio Irpef Strutturale – La riduzione delle aliquote Irpef, introdotta nel 2024, diventa strutturale ed è confermata per gli anni a venire.

Aumento della Detrazione da Lavoro Dipendente – Passa da 1.880 a 1.955 euro, aumentando il beneficio per i lavoratori con redditi medio-bassi.

Trattamento Integrativo per Redditi fino a 15.000 Euro – Prosegue il trattamento integrativo per coloro che non superano i 15.000 euro di reddito, qualora l’imposta lorda risulti superiore alla detrazione spettante diminuita di 75 euro.

Possibili Modifiche all’Iter Parlamentare

Va considerato che il testo della Legge di Bilancio 2025 è solo al primo stadio del suo iter e potrebbe subire modifiche prima della pubblicazione definitiva. Questo significa che il Parlamento potrebbe ancora intervenire per ripristinare la franchigia di 260 euro per i redditi superiori ai 50.000 euro. Tuttavia, se nessuna modifica sarà approvata, la “sorpresa” fiscale rimarrà e sarà effettivamente un bonus inaspettato per una fascia di contribuenti.

Cosa Significa per i Contribuenti?

Per i lavoratori con redditi elevati, l’omissione di una riconferma della franchigia implica, almeno temporaneamente, una detrazione fiscale aggiuntiva. Per il 2025, coloro che guadagnano più di 50.000 euro avranno diritto a 260 euro di detrazioni in più rispetto all’anno precedente, beneficiando di fatto di un aumento del potere d’acquisto.