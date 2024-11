Anche per il mese di novembre 2024, l’INPS ha annunciato le date di pagamento del trattamento integrativo, noto come Bonus Ex Renzi. Destinato a lavoratori dipendenti e a chi riceve un’indennità di disoccupazione, il bonus ha lo scopo di integrare il reddito dei beneficiari, se rientrano in determinate fasce di reddito.

Data di Pagamento del Bonus Ex Renzi a Novembre

Il Bonus Ex Renzi viene generalmente erogato ogni mese sia ai lavoratori dipendenti sia a chi percepisce un’indennità di disoccupazione come la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Tuttavia, le modalità di accredito differiscono in base alla categoria dei destinatari:

Lavoratori dipendenti: il trattamento integrativo è inserito direttamente nel cedolino della busta paga mensile.

Disoccupati: chi percepisce la NASpI riceverà il bonus tramite bonifico INPS, separatamente dall’indennità di disoccupazione.

Per il mese di novembre, l’INPS ha previsto di iniziare i pagamenti del trattamento integrativo a partire da mercoledì 13 novembre. Il processo potrebbe proseguire per diversi giorni, dato l’elevato numero di pratiche da gestire, e non è garantito che tutti i beneficiari ricevano il pagamento lo stesso giorno.

A Chi Spetta il Bonus Ex Renzi

Il trattamento integrativo spetta a lavoratori con redditi da lavoro dipendente o assimilato e a disoccupati in NASpI o DIS-COLL (indennità riservata ai collaboratori con determinati requisiti). Tuttavia, è importante sottolineare che non tutti i lavoratori e disoccupati hanno diritto a riceverlo. Infatti, il bonus è destinato esclusivamente a coloro che rientrano nella fascia di reddito annuo compresa tra 8.500 e 15.000 euro.

Importo e Condizioni del Bonus

L’importo totale del Bonus Ex Renzi ammonta a 1.200 euro l’anno, erogato in 12 rate mensili di circa 100 euro al mese. Il valore esatto può variare leggermente a seconda del numero di giorni del mese. Tuttavia, è fondamentale rimanere all’interno dei limiti di reddito previsti dalla normativa:

Chi percepisce un reddito annuo superiore a 15.000 euro perde automaticamente il diritto al bonus.

Per chi supera la soglia solo di poco, è consigliabile rinunciare al bonus per evitare di riceverlo indebitamente, poiché l’INPS potrebbe recuperarlo tramite trattenute sulle indennità o sugli stipendi successivi.

Chi si accorge di avere superato i limiti reddituali può inoltre rimediare tramite la dichiarazione dei redditi per restituire le somme percepite in eccesso.

Il Bonus Ex Renzi rappresenta un sostegno importante per chi rientra nei requisiti di reddito. È sempre raccomandato di verificare la propria situazione reddituale per evitare l’insorgenza di debiti verso l’INPS.