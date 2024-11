Il Bonus Psicologo è confermato anche per il 2025, rappresentando un sostegno fondamentale per molte persone che necessitano di assistenza psicologica. Questa misura riflette l’attenzione crescente verso il tema della salute mentale, un argomento sempre più centrale nelle discussioni politiche e sociali.

Modalità di Richiesta del Bonus Psicologo 2025

Le modalità di richiesta per il Bonus Psicologo 2025 rimarranno simili a quelle dell’anno precedente. Chi desidera accedere al beneficio dovrà presentare domanda tramite il portale dell’INPS. Per farlo, è necessario possedere un ISEE valido, ottenibile tramite CAF, patronato locale o online utilizzando l’ISEE precompilato accessibile con SPID, CIE o CNS.

Dopo l’invio della domanda, l’INPS elaborerà le richieste e creerà una graduatoria basata sul valore dell’ISEE, privilegiando i redditi più bassi. Gli accettati riceveranno un codice univoco da comunicare al terapeuta per ciascuna sessione di psicoterapia.

Dettagli Sugli Importi

Gli importi previsti per il 2025 rispecchieranno quelli del 2024:

1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro.

1.000 euro per chi ha un ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro.

500 euro per chi ha un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Questi contributi permettono di coprire dalle 10 alle 30 sedute di psicoterapia, con un massimo di 50 euro a seduta. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus non è sufficiente per gestire disturbi clinici gravi o cronici, ma rappresenta un valido supporto per chi affronta difficoltà psicologiche meno severe.

Il Contesto e l’Impegno del Governo

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato il massimo importo di 1.500 euro, ribadendo l’impegno del Governo a rendere il bonus una misura strutturale. Questo intervento fa parte di un piano più ampio volto a potenziare i servizi di assistenza psicologica e sociale sul territorio. In questa direzione, è previsto uno stanziamento di 300 milioni di euro per migliorare le infrastrutture e i servizi di supporto, coinvolgendo psicologi, pedagogisti ed educatori. Tuttavia, resta da chiarire come verranno suddivisi i fondi tra il bonus psicologico e le altre iniziative infrastrutturali.

Importanza della Salute Mentale

Il Bonus Psicologo è una risposta alla crescente consapevolezza riguardo alla salute mentale, un tema cruciale in un Paese dove circa 3,5 milioni di persone soffrono di disturbi depressivi. Questa iniziativa, anche se non sufficiente per affrontare tutte le problematiche di salute mentale, rappresenta un primo passo verso un maggiore accesso ai servizi psicologici e un supporto concreto per chi è in difficoltà.