Dicembre 2024 porta una buona notizia per molti pensionati italiani: è stato annunciato un bonus di 150 euro (precisamente 154,94 euro), che sarà erogato insieme alla pensione di dicembre. Tuttavia, non tutti i pensionati avranno diritto a questo bonus. Vediamo chi ne beneficia e come funziona.

Chi Può Ricevere il Bonus?

Il bonus è destinato ai pensionati che hanno compiuto 64 anni a partire dal 1° agosto 2024. Possono riceverlo anche i pensionati che percepiscono altri tipi di pensioni, ma non coloro che beneficiano dell’APE Sociale o delle pensioni per invalidità civile. Inoltre, per i pensionati sposati, il reddito annuo complessivo (sommato tra i coniugi) non deve superare i 23.350 euro.

Il bonus sarà erogato senza impatti sul reddito complessivo per il calcolo delle imposte, il che significa che non inciderà sulle tasse del prossimo anno. Questo è un aspetto importante, dato che molti bonus sono considerati reddito imponibile.

Dettagli sull’Erogazione e Limiti di Reddito

Il bonus è destinato a coloro che hanno un reddito annuo inferiore a 7.781,93 euro. Se un pensionato supera questa soglia di reddito, non riceverà il bonus. Inoltre, il bonus potrebbe essere rimodulato in base al reddito annuale del pensionato o della pensionata. Per le pensioni più basse, l’intero importo sarà erogato, mentre per chi ha un reddito più elevato il bonus potrebbe essere ridotto.

Come Funziona l’Erogazione?

La buona notizia è che non è necessaria alcuna richiesta per ricevere il bonus: il pagamento verrà effettuato in automatico. Non bisognerà compilare moduli né presentare dichiarazioni. Questo bonus verrà accreditato direttamente sul cedolino della pensione di dicembre 2024.

Cosa Succede se Non Si Ha Diritto al Bonus?

In alcuni casi, i pensionati potrebbero non ricevere il bonus, ma è anche possibile che la pensione di dicembre risulti inferiore a quanto previsto. Questo accade se il pensionato è stato sottoposto a controlli da parte dell’INPS e non risulta più idoneo a ricevere il bonus. In tal caso, l’importo già erogato sarà sottratto dalla pensione.