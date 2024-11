Il governo italiano ha presentato la terza manovra finanziaria, introducendo misure per un valore complessivo di 30 miliardi di euro lordi. Tra le novità più rilevanti spicca la Carta per i nuovi nati, un aiuto concreto alle famiglie, accompagnato da interventi per il sostegno al lavoro, il rifinanziamento della sanità e bonus per la ristrutturazione della prima casa.

Carta per i Nuovi Nati: Contributo di 1.000 Euro

Questa misura prevede un contributo di 1.000 euro destinato ai genitori che presentano un ISEE inferiore o pari a 40.000 euro.

Obiettivo: Alleviare le spese iniziali legate alla nascita di un figlio.

Modalità di Richiesta:

Presentare la domanda sul portale INPS o presso un CAF.

Allegare un ISEE aggiornato e i documenti che attestano la nascita del bambino.

L’erogazione avverrà direttamente sul conto bancario indicato.

In parallelo, è stato potenziato il bonus asilo nido, per sostenere ulteriormente le famiglie con figli piccoli.

Altre Novità per le Famiglie

Riforma delle Detrazioni Fiscali:

Le famiglie più numerose beneficeranno di detrazioni potenziate, in linea con una prima sperimentazione del quoziente familiare, un sistema che favorisce nuclei con più figli.

Esclusione dell’Assegno Unico dall’ISEE:

Questa modifica consente alle famiglie di mantenere agevolazioni aggiuntive, senza che l’assegno unico incida sul calcolo del reddito.

Misure per la Casa e il Lavoro

Bonus Ristrutturazioni al 50%:

Prorogato per il 2024, ma limitato alle ristrutturazioni della prima casa.

Taglio del Cuneo Fiscale e Riduzione dell’IRPEF:

Questi interventi, divenuti strutturali, puntano a sostenere il reddito dei lavoratori.

Incentivi al Lavoro:

Confermati i bonus per l’occupazione di giovani e donne, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno.

Sanità: Potenziamenti con Fondi Straordinari

Un contributo di 3,5 miliardi di euro, ricavato da banche e assicurazioni, sarà interamente destinato al finanziamento della sanità. Tra le principali iniziative:

Rinnovo dei contratti pubblici sanitari.

Incremento delle risorse per il servizio sanitario nazionale.

Commenti Politici

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che questa legge di bilancio mantiene l’impegno di non introdurre nuove tasse per i cittadini. Il vicepremier Matteo Salvini ha invece celebrato l’assegnazione di maggiori risorse alla sanità come una vittoria della Lega.

Questi provvedimenti confermano l’intenzione del governo di sostenere famiglie, lavoratori e settori chiave come la sanità, con un mix di incentivi economici e misure sociali strutturali.