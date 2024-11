Nella notte, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Nazionale Passanti, a Boscoreale, in provincia di Napoli, a seguito di una segnalazione di esplosione all’altezza del civico 104. L’episodio ha riguardato un noto negozio di abbigliamento situato lungo la via, dove, secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, sarebbe esploso un grosso petardo, presumibilmente una bomba carta, causando gravi danni alla serranda dell’esercizio commerciale.

L’esplosione ha allertato i residenti della zona e i passanti, che hanno immediatamente contattato le autorità. L’impatto ha provocato ingenti danni alla struttura esterna del negozio e ha sollevato preoccupazioni per possibili atti intimidatori. Al momento, non si hanno notizie di feriti, ma i carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per chiarire la natura dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Il negozio, noto punto di riferimento per l’acquisto di abbigliamento nella zona, ha visto già in passato episodi di microcriminalità, ma non di questa portata. L’atto vandalico o intimidatorio, se confermato, potrebbe essere legato a dinamiche ancora da chiarire. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sull’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona e sull’eventuale presenza di testimoni che possano aver visto movimenti sospetti prima dell’esplosione.