Nella notte, un’esplosione ha scosso viale Caruso a Cercola (Napoli), dove una bomba carta è stata fatta detonare causando danni materiali. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e individuare i responsabili.

I danni dell’esplosione

L’esplosione ha provocato:

Danneggiamento ai vetri di alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Rottura delle finestre di un’abitazione vicina al luogo dello scoppio.

Fortunatamente, non sono stati riportati feriti, ma il forte rumore ha spaventato i residenti della zona, accorsi per verificare cosa fosse accaduto.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per accertare la matrice dell’episodio, analizzando eventuali collegamenti con atti di intimidazione o episodi criminali già noti nella zona. Non si esclude alcuna pista, incluse possibili rivalità locali o un gesto di natura dimostrativa.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza nell’area per risalire agli autori.