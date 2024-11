Notte di paura a Eboli, in provincia di Salerno, dove un ordigno è esploso poco dopo la mezzanotte davanti alla saracinesca del Bar Ritz, situato sul centralissimo Viale Amendola. L’episodio ha provocato danni significativi e scosso la tranquillità del quartiere.

L’Esplosione e i Danni

La deflagrazione ha avuto un impatto devastante:

Saracinesca scardinata, proiettata sul lato opposto della strada.

Danni a strutture vicine, tra cui:

Piante e tavolini esterni.

Vetri infranti di attività commerciali adiacenti.

Il portone del palazzo De Martino.

L’illuminazione esterna di una banca.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Le Indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti:

I carabinieri, coordinati dal capitano Greta Gentili.

I vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

Le indagini sono già in corso e si concentrano sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Dalle riprese emergerebbe la figura di un uomo, presumibilmente il responsabile, che indossava cappellino e mascherina al momento dell’esplosione.

Ipotesi Investigative

Al momento, non si esclude alcuna pista:

Atto intimidatorio: potrebbe trattarsi di un gesto legato a questioni personali o attività commerciali.

Criminalità organizzata: data la modalità, non si esclude il coinvolgimento di gruppi malavitosi.

Vendetta personale o vandalismo: ipotesi da verificare in base ai risultati delle indagini.

Le Reazioni della Comunità

L’esplosione ha lasciato la comunità di Eboli sotto shock, soprattutto per la scelta di colpire una zona centrale e frequentata. I commercianti e i residenti chiedono maggiore sicurezza e un rapido chiarimento dell’accaduto.

Prossimi Sviluppi

Gli investigatori proseguiranno con:

L’analisi delle riprese delle telecamere.

La raccolta di testimonianze di residenti e passanti.

Eventuali verifiche su precedenti episodi simili o legami con il Bar Ritz.

L’accaduto richiama l’urgenza di rafforzare i controlli sul territorio per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza pubblica.