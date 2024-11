Il bonus sociale per le bollette di luce, gas e acqua, destinato alle famiglie con difficoltà economiche, è stato prorogato per il 2025. Le famiglie che non ne hanno beneficiato nel 2024 possono ancora farne richiesta presentando la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) all’Inps per ottenere l’attestazione Isee. Questo strumento di sostegno si traduce in sconti diretti sulle bollette dei servizi essenziali, ed è stato introdotto inizialmente con l’articolo 30 del Decreto Rilancio.

Chi ha diritto al Bonus Bollette? Il bonus è riservato alle famiglie con un Isee non superiore a 9.530 euro, o fino a 20mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. La sua applicazione è automatica e non richiede la presentazione di domande specifiche. L’unico passo necessario è l’ottenimento dell’Isee aggiornato tramite la DSU.

Condizioni per l’Accesso al Bonus: Energia Elettrica, Gas e Acqua

Energia elettrica: Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno una fornitura diretta, intestata a un componente del nucleo Isee, attiva o momentaneamente sospesa per morosità. Anche chi vive in condominio può beneficiare del bonus, a patto che il contratto di fornitura sia intestato a un componente della famiglia.

Gas: La fornitura deve essere destinata a uso domestico e può essere diretta o centralizzata, come nei condomini. Il bonus gas è valido per riscaldamento, cottura e acqua calda, e il contatore deve essere di classe non superiore a G6.

Acqua: Anche per il bonus idrico valgono regole simili. La fornitura deve essere intestata a un componente del nucleo Isee e attiva. Per le forniture condominiali, è necessario che il nucleo familiare sia titolare di una fornitura elettrica domestica.

Come Funziona l’Applicazione del Bonus? Il processo è automatizzato: una volta ottenuto l’Isee e inseriti i dati nella banca dati dell’Inps, il Sistema Informativo Integrato (SII) verifica che il nucleo familiare rientri nei criteri di accesso. Se i requisiti sono rispettati, il bonus viene applicato direttamente in bolletta. Per le forniture centralizzate di gas, è necessaria la trasmissione del codice PDR al SII, disponibile attraverso l’amministratore del condominio.

Importo del Bonus e Modalità di Erogazione Il valore del bonus varia in base al numero di componenti del nucleo familiare e, per il gas, anche in funzione della zona climatica e dell’uso specifico (riscaldamento o cottura). Il bonus acqua, invece, garantisce uno sconto di 50 litri per abitante al giorno. Una famiglia di quattro persone riceverà dunque uno sconto calcolato per 200 litri giornalieri. Gli importi variano a seconda della regione e delle tariffe locali.