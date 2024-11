Un’operazione congiunta della Polizia Stradale di Caserta Nord ha portato a un significativo sequestro di sostanze stupefacenti e munizioni illegali, culminando con l’arresto di due giovani residenti nel Casertano.

Comportamenti sospetti in autostrada

L’intervento è stato avviato in seguito a comportamenti di guida pericolosi notati dagli agenti sull’A30, nei pressi dello svincolo di Nola. Un veicolo procedeva a velocità sostenuta, effettuando sorpassi a destra in violazione del codice della strada. Insospettiti, gli agenti hanno intimato l’alt al veicolo per un controllo più approfondito.

Droga e contanti a bordo

Durante l’ispezione, oltre ai documenti, all’interno dell’auto sono stati trovati 1960 euro in contanti, segno evidente di possibili attività illecite. La perquisizione ha rivelato anche un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: cocaina, crack e centinaia di pasticche di ecstasy.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori scoperte

Successivamente, le indagini si sono estese alle abitazioni dei due fermati, di 21 e 28 anni. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto:

4 dosi aggiuntive di cocaina;

Materiale per il confezionamento della droga;

4 cartucce calibro 12, detenute illegalmente dal 21enne.

Per questo, oltre alle accuse relative al possesso e al traffico di stupefacenti, il più giovane è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizionamento.

Arresto e procedimento giudiziario

I due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura di Nola, trasferiti alla casa circondariale di Poggioreale. Resteranno in custodia in attesa dell’udienza di convalida.

Repressione delle attività illecite

L’operazione rappresenta un successo significativo nella lotta al traffico di droga e alla detenzione illegale di armi, grazie alla vigilanza e all’efficacia degli agenti della Polizia Stradale.