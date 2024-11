Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in via Asmara, nel quartiere Africano a Roma. Una bambina di 11 anni è stata travolta e sbalzata da un autobus della linea Tpl mentre attraversava la strada vicino alla scuola. L’allarme è scattato poco dopo le 14, all’altezza del civico 54, dove si sono precipitati i soccorsi.

La Dinamica dell’Incidente e i Primi Soccorsi

L’autista del bus si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla bambina, che è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. A causa del violento impatto, la piccola ha riportato un grave trauma cranico ed è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Le Indagini della Polizia Municipale

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Municipale, che hanno chiuso via Asmara per diverse ore per eseguire i rilievi e raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.

Le indagini stanno valutando diverse ipotesi:

Guasto tecnico del bus: il mezzo è stato sequestrato e verrà sottoposto a perizia sul sistema frenante.

Velocità del veicolo: si stanno esaminando i dati per stabilire se il bus procedeva a una velocità adeguata.

Angolo cieco: potrebbe essere che la bambina si trovasse in una posizione non visibile al conducente, rendendo inevitabile l’impatto.

Autista sotto choc, negativi i test su alcol e droga

Il conducente del bus, visibilmente sconvolto, è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga, entrambi risultati negativi. “Non ho visto quella bimba, non so come sia potuto accadere”, avrebbe dichiarato in lacrime ai vigili urbani. Nelle prossime ore sarà ascoltato dagli investigatori presso il comando Generale della Polizia Municipale.