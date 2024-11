Una bambina è stata salvata dai pediatri dell’Ospedale Ruggi di Salerno dopo essere stata colpita dalla rara sindrome di Guillain-Barré. Questo episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della competenza medica nell’affrontare patologie neurologiche complesse.

La Storia della Bambina

La piccola paziente è giunta al pronto soccorso con sintomi di cefalea e nausea. Nonostante i primi esami di laboratorio non mostrassero alterazioni significative, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. La bambina ha iniziato a sentirsi molto debole, lamentando malessere generale e dolori muscolari diffusi e migranti, che hanno coinvolto tutti i gruppi muscolari.

Intervento Medico

Grazie a indagini diagnostiche avanzate, i medici hanno rapidamente identificato la patologia. È stata somministrata una cura con immunoglobuline per via endovenosa durante la notte, e la piccola è stata attentamente monitorata fino al mattino successivo, quando si è registrato un significativo miglioramento delle sue condizioni. Per precauzione, data la possibilità di paralisi dei muscoli respiratori associata alla sindrome di Guillain-Barré, è stato deciso di trasferire la bambina all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le Parole del Primario

Il primario di pediatria del Ruggi, Carolina Mauro, ha sottolineato come questo caso sia emblematico del lavoro di squadra e dell’impegno dei professionisti del reparto. “L’amore per i nostri bambini ci porta a lavorare in sinergia e a superare le difficoltà per salvare vite”, ha dichiarato Mauro.

La Sindrome di Guillain-Barré

La sindrome di Guillain-Barré è una patologia rara che colpisce circa una o due persone ogni centomila. Si tratta di una neuropatia periferica acuta che danneggia i nervi periferici, interferendo con la trasmissione degli impulsi nervosi. Questo può portare a paralisi muscolare e alterazioni nella percezione e nella funzionalità.

Cause e Sintomi

Sebbene la causa esatta della sindrome non sia ancora conosciuta, si ritiene che possa svilupparsi in seguito a infezioni gastrointestinali o respiratorie. Durante la malattia, il sistema immunitario attacca le guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose, causando un rallentamento o un’interruzione completa nella trasmissione degli impulsi.