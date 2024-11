Le biciclette elettriche a noleggio di Lime a Napoli continuano ad essere nel mirino di atti vandalici. Come documentato da Fanpage.it, alcune delle nuove bici sono gettate sugli scogli del Lungomare di via Caracciolo, un’azione che si inserisce nel contesto di una serie di episodi simili che hanno visto le bici smart come bersaglio. Le immagini mostrano due biciclette che da giorni giacciono sulla scogliera frangiflutti, ma la presenza di altre bici è stata segnalata anche più lontano, grazie al sistema di tracciamento GPS dell’app ufficiale della società.

La nuova flotta di Lime e i rinnovamenti in città

Lo scorso ottobre, Lime ha rinnovato la sua flotta di biciclette elettriche a noleggio a Napoli, introducendo modelli di ultima generazione più funzionali e omologati, con una nuova colorazione bianca e verde, in sostituzione dei vecchi modelli arancioni. Nonostante il miglioramento della qualità e della sicurezza dei veicoli, purtroppo, gli atti di vandalismo sembrano non fermarsi, mettendo in discussione la sicurezza e la fruibilità del servizio.

Il futuro delle bici elettriche a Napoli

La licenza per le bici elettriche Lime a Napoli è scaduta alla fine di settembre 2024. Tuttavia, il Comune di Napoli ha approvato una proroga temporanea per permettere l’avvio di un nuovo bando. Il nuovo avviso pubblico prevede un affidamento fino al 30 giugno 2026, con una possibile espansione della flotta, che potrà arrivare fino a 500 biciclette a pedalata assistita, numero che potrebbe aumentare a richiesta del Comune. Tra le principali novità, le nuove biciclette saranno dotate di targa, e ogni bicicletta porterà un contributo annuale di 8 euro al Comune.

La situazione del bike sharing a Napoli

Dal 2021, Napoli ha visto il successo del bike sharing con due operatori principali: Napoli ‘N Bike, che ha operato con 84 bici a stazione fissa (modello station-based) fino a dicembre 2023, e Lime, che ha gestito fino a 500 biciclette in modalità free floating (senza stazioni fisse), un sistema molto apprezzato dai cittadini per la sua flessibilità. Nonostante l’incidente che ha coinvolto le biciclette, i dati sull’uso del servizio sono molto positivi, con una crescente partecipazione da parte dei napoletani e un’incidentalità che resta in linea con i dati nazionali.

La situazione attuale e le prospettive

L’episodio di vandalismo sul Lungomare di Napoli è solo uno dei tanti che hanno coinvolto le biciclette elettriche a noleggio negli ultimi anni, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla manutenzione dei veicoli. Nonostante ciò, l’iniziativa di bike sharing continua ad avere un grande successo a Napoli, e con la nuova flotta Lime e il prossimo bando per il bike sharing, la città si prepara a offrire un servizio sempre più accessibile e sostenibile. La sfida resta quella di contrastare atti vandalici, affinché il servizio possa continuare a crescere e diventare una vera e propria alternativa alla mobilità tradizionale.