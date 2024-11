Nella giornata di ieri, a Scafati, i carabinieri della locale Tenenza hanno portato a termine un’operazione mirata contro lo spaccio di stupefacenti, con l’arresto di un 46enne residente in città. L’uomo è fermato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un crimine che costituisce una grave violazione della normativa italiana sugli stupefacenti.

L’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione personale e domiciliare condotta dai militari, che ha permesso di rinvenire 50 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute sul mercato locale. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione, strumento spesso utilizzato per pesare e suddividere in dosi precise le sostanze stupefacenti, nonché 220 euro in contanti. Questo denaro, trovato in piccole banconote, è ritenuto compatibile con i proventi dell’attività di spaccio, considerato il contesto dell’operazione.

Il 46enne, ora indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, è quindi posto agli arresti domiciliari, misura cautelare disposta per garantire che non possa interferire con le indagini in corso. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse mosse a suo carico e, nei prossimi giorni, sarà ascoltato dalle autorità competenti per fare chiarezza sulla sua posizione.