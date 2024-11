Nella notte, intorno alle 2:00, un’automedica del presidio di Varcaturo è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi del centro commerciale “Grande Sud” a Qualiano, in provincia di Napoli. Mentre percorreva la strada in servizio, il mezzo di soccorso è scivolato su una macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un precedente incidente avvenuto nella stessa zona. La chiazza scivolosa ha causato la perdita di controllo dell’automedica, provocando un brusco impatto.

L’equipaggio a bordo, composto da personale sanitario pronto a intervenire in caso di emergenza, ha riportato ferite lievi, e fortunatamente nessuno risulta in condizioni gravi. Tuttavia, il sinistro ha generato momenti di forte paura, sia per i membri dell’equipaggio che per i colleghi dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha diffuso la notizia e espresso immediatamente solidarietà e vicinanza ai soccorritori coinvolti.

“Per fortuna solo tanta paura!”, conclude la nota diffusa dall’associazione, evidenziando quanto sia importante il lavoro del personale sanitario, spesso chiamato a operare in contesti di rischio e difficoltà, in particolare durante interventi notturni. La vicenda ha suscitato reazioni di sostegno per il team coinvolto e ha messo in luce le problematiche che i mezzi di soccorso possono affrontare quando si trovano a percorrere strade non sicure o con condizioni impreviste, come la presenza di olio sull’asfalto.