Un grave incidente si è verificato a Napoli, dove un incendio è divampato a bordo di un bus dell’ANM in servizio sulla linea 182. L’episodio, avvenuto mentre il mezzo percorreva viale Maddalena, ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e le autorità locali.

Dettagli dell’Incidente

L’incendio ha avuto origine dal motore del bus. Fortunatamente, l’autista ha dimostrato una prontezza straordinaria, riuscendo a mettere in sicurezza i passeggeri e ad intervenire immediatamente per spegnere le fiamme. Secondo quanto dichiarato da Angelo Lustro, segretario generale della Filt-Cgil Campania, «tutto sembrerebbe essere andato per il verso giusto, senza danni ai viaggiatori e all’operatore del bus». Non ci sono stati feriti, grazie all’azione tempestiva dell’autista.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, l’autista ha allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti rapidamente e hanno domato l’incendio in pochi minuti. Marco Sansone, del Coordinamento Regionale Usb Lavoro Privato, ha sottolineato l’importanza della formazione e dei protocolli di sicurezza che hanno permesso di evitare conseguenze più gravi.

Richieste per Maggiore Sicurezza

In seguito all’incidente, sono emerse richieste da parte dei sindacati. L’Unione Sindacale di Base ha fatto appello al Comune di Napoli per incrementare le risorse destinate all’ANM. Attualmente, si segnalano problematiche come:

Fermate le assunzioni di autisti

Mancanza di pezzi di ricambio per gli autobus

Scarsità di personale manutentore

«Il sindaco dovrebbe capire che sulla sicurezza di lavoratori e utenti non può permettersi di risparmiare», ha concluso Sansone.