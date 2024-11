Un incidente stradale si è verificato a Cetara, precisamente in località Fuenti, dove una vettura, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata finendo nella discesa di una vicina struttura turistica. L’episodio è avvenuto intorno alle 9:00. La conducente, una donna residente nella zona, ha riportato una ferita al braccio e, dopo i primi soccorsi, è trasportata d’urgenza in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che, dopo aver estratto la donna dall’auto, l’hanno affidata alle cure di un’ambulanza del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi, ma necessitano comunque di monitoraggio. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare, che hanno avviato i rilievi necessari per comprendere le cause dell’incidente, ancora da chiarire.

L’incidente ha provocato inevitabili rallentamenti nella circolazione, con il traffico regolato a sensi alternati per permettere l’intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La situazione, purtroppo, ha causato disagi per gli automobilisti che percorrevano la zona, ma la situazione è ora sotto controllo. Gli inquirenti continueranno a lavorare per chiarire se siano stati determinanti fattori esterni o se l’incidente sia stato causato da una distrazione della conducente.