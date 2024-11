Un incendio ha devastato un’autovettura e ha danneggiato gravemente un’altra a Capriglia Irpina, un piccolo comune in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto in via San Felice, una zona residenziale dove, durante la notte, le fiamme hanno preso piede su un’auto parcheggiata. I Vigili del Fuoco di Avellino sono giunti prontamente sul luogo dell’incendio, riuscendo a spegnere il rogo e mettendo in sicurezza il veicolo coinvolto. Nonostante l’intervento tempestivo, il calore intenso causato dal fuoco ha provocato danni significativi anche ad un’altra autovettura parcheggiata nelle vicinanze, con danni da irraggiamento.

L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito al rogo da lontano. I carabinieri della Stazione di Pratola Serra sono arrivati sul posto per eseguire i rilievi e avviare un’indagine. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, tra cui quella del dolo o di un guasto tecnico che possa aver provocato l’incendio.

Le autorità stanno cercando di ricostruire quanto accaduto attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza della zona e interrogando i testimoni. Sebbene l’incendio abbia causato danni considerevoli, fortunatamente non si registrano vittime o feriti. Le indagini sono ancora in corso, e si spera di fare chiarezza sulle cause del rogo nel più breve tempo possibile.