Momenti di apprensione ieri mattina a corso Vittorio Emanuele, dove una perdita di gas da un’auto parcheggiata ha richiesto un intervento d’urgenza da parte delle autorità.

L’intervento immediato

Sul posto sono intervenuti:

Gli agenti della polizia municipale, per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

I carabinieri, per coordinare l’evacuazione.

I vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e verificato l’assenza di ulteriori pericoli.

Per precauzione, sono stati evacuati alcuni abitanti di un palazzo vicino al luogo dell’incidente.

Impatto sul traffico

L’intervento ha causato forti disagi alla circolazione stradale, con il traffico di corso Vittorio Emanuele in tilt per diverse ore. Solo dopo che la situazione è stata completamente risolta, la viabilità è tornata alla normalità.

Grazie alla rapidità dell’intervento, non si sono registrati feriti né danni significativi, e la zona è stata messa in sicurezza. L’episodio, tuttavia, ha evidenziato l’importanza di una gestione rapida ed efficace per minimizzare i rischi in situazioni potenzialmente pericolose.