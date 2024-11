Tragedia a Nola, dove nella serata di ieri i carabinieri sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto in via Ponte di Nola, nei pressi dell’ingresso della zona ASI. Un uomo di 36 anni, a bordo di una Ford Focus SW, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo violentemente contro il guardrail.

I soccorsi e il decesso in ospedale

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 36enne è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Le indagini

Il veicolo è sequestrato per consentire ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Nola, che ha ordinato l’esecuzione dell’autopsia per chiarire eventuali fattori che possano aver contribuito all’incidente, come un possibile malore o altre circostanze impreviste.

Sicurezza stradale e riflessioni

Questo tragico evento riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e della manutenzione delle infrastrutture, specialmente in tratti di strada trafficati come via Ponte di Nola. Le indagini cercheranno di determinare se la dinamica dell’incidente sia attribuibile esclusivamente a fattori personali o se anche le condizioni della strada abbiano avuto un ruolo.