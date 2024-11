Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati a intervenire sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa, precisamente al km 40,300 in direzione di Canosa, nel comune di Mercogliano. Un incendio ha coinvolto un’autovettura in transito, che ha preso fuoco mentre si trovava in movimento.

Un Nuovo Incendio in Zona

Questo episodio di incendio è avvenuto a poca distanza da un altro incendio che aveva colpito un’auto solo qualche ora prima, segnalando un’area particolarmente problematica. Fortunatamente, grazie all’efficace intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state domate in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi.

Sicurezza dei Passeggeri

Le tre persone a bordo del veicolo, tutte provenienti da Napoli e dirette verso Avellino, sono riuscite a uscire indenni dall’incidente. La prontezza dei soccorsi ha contribuito a garantire la loro sicurezza, evitando potenziali ferite o situazioni più critiche.

Gestione della Viabilità

Nel corso delle operazioni di spegnimento, la Polizia Stradale ha curato la viabilità, assicurando che il traffico potesse continuare a scorrere in sicurezza e senza ulteriori intoppi. Questo intervento coordinato è fondamentale per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire incidenti secondari.