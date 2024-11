Tensione nella notte a Solofra, dove un’automobile è andata a fuoco in una strada del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che sono riusciti a domare l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni.

Indagini in corso

I carabinieri della Compagnia locale hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di un raid doloso, sebbene al momento non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’incendio.

Sicurezza garantita, nessun ferito

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’area è stata messa in sicurezza e si è evitato il peggio. Non si segnalano feriti, ma l’episodio ha creato momenti di forte tensione tra i residenti.

La risposta delle forze dell’ordine

Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili, inclusi eventuali filmati di telecamere di sorveglianza e testimonianze, per determinare se l’incendio sia stato accidentale o frutto di un’azione deliberata.