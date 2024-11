Dicembre 2024 porterà importanti novità per dipendenti e pensionati, con aumenti sugli importi percepiti e nuovi bonus pensati per famiglie e lavoratori. Tradizionalmente noto come il mese della tredicesima, quest’anno dicembre rappresenta anche il punto di partenza per una serie di misure contenute nella Legge di Bilancio 2025 e nel decreto fiscale, che promettono benefici economici per una vasta platea di cittadini.

Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Pensioni dicembre 2024: aumenti e benefici

Per i pensionati, dicembre sarà un mese particolarmente favorevole grazie a una serie di elementi che contribuiscono ad aumentare l’importo netto degli assegni:

Tredicesima: La mensilità aggiuntiva viene erogata con la pensione di dicembre e rappresenta un’integrazione significativa per i pensionati.

Maggiorazione di 154 euro: Spetta a chi percepisce una pensione minima e ha un reddito annuo inferiore a 7.781,93 euro.

Quattordicesima rateizzata: I pensionati che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2024 riceveranno la quattordicesima proporzionata ai mesi di diritto.

Sospensione delle addizionali comunali e regionali: A dicembre non vengono trattenute le addizionali dovute in acconto, il che determina un aumento dell’importo netto della pensione.

Bonus Natale 2024: 100 euro per i lavoratori

Il bonus Natale, introdotto come misura di sostegno per le famiglie, sarà erogato insieme alla tredicesima. Si tratta di un contributo di 100 euro che spetta ai lavoratori con:

Reddito da lavoro dipendente inferiore a 28.000 euro;

Almeno un figlio fiscalmente a carico;

Coniuge o partner che non abbia richiesto lo stesso bonus.

La platea dei beneficiari è stata ampliata grazie alla rimozione del requisito del coniuge a carico, rendendo la misura accessibile a molte più famiglie.

Novità della Legge di Bilancio 2025

Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore ulteriori provvedimenti che garantiranno aumenti di reddito e nuovi sostegni per i cittadini:

Bonus mamme: Esteso anche alle lavoratrici autonome con due o tre figli. La misura, prorogata per il 2025, garantisce un’integrazione economica mensile a tutte le mamme lavoratrici con almeno due figli.

Abolizione della franchigia per redditi elevati: Chi ha un reddito imponibile superiore a 50.000 euro potrà beneficiare di un aumento di 260 euro grazie all’eliminazione della franchigia sulle detrazioni Irpef.

Cambiamenti strutturali per il 2025

Le misure previste non si limitano ai bonus di dicembre ma anticipano una più ampia riforma fiscale e previdenziale che includerà:

Una revisione delle aliquote Irpef per garantire maggiore equità fiscale;

L’introduzione di nuovi strumenti di sostegno per le famiglie numerose e per i lavoratori autonomi;

Perequazioni delle pensioni per adeguare gli importi al costo della vita.

Dicembre 2024 si prospetta come un mese cruciale per pensionati e lavoratori, con un mix di misure a sostegno del reddito e nuove opportunità di risparmio fiscale. Grazie agli interventi della Legge di Bilancio e ai bonus previsti, quasi tutti i cittadini potranno beneficiare di un incremento degli importi percepiti o di vantaggi economici. Un’occasione per chiudere l’anno con maggiore serenità economica.