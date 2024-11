La maggioranza parlamentare sta studiando un emendamento al decreto fiscale per ampliare la platea dei lavoratori che, a fine anno, riceveranno un bonus natalizio, che potrebbe essere incluso nella tredicesima mensilità. Attualmente, il bonus-Natale da 100 euro riguarda circa un milione di lavoratori. Tuttavia, i partiti stanno valutando un allargamento del perimetro di beneficiari, con l’obiettivo di includere un numero maggiore di dipendenti.

Le modifiche allo studio potrebbero vedere l’introduzione di uno stanziamento extra di risorse pubbliche, che si aggirerebbe fra 300 e 400 milioni di euro. La proposta di estensione dipende anche dalle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2024.

Requisiti per il Bonus Natale 2024

Il bonus natalizio spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti requisiti:

Reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro (al netto delle detrazioni relative all’abitazione principale e pertinenze).

Deve esserci almeno un figlio a carico (anche adottivo o affidato), oppure un coniuge fiscalmente a carico (non separato legalmente o di fatto). In caso di nucleo monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al genitore con almeno un figlio fiscalmente a carico.

L’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante.

Requisiti per il Coniuge e Figli a Carico

Per il coniuge o il figlio essere considerato a carico, il loro reddito annuo complessivo non deve superare i 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Se il figlio ha meno di 24 anni, tale soglia è innalzata a 4.000 euro.

Procedura per Richiedere il Bonus

Per ottenere il bonus Natale 2024, i lavoratori devono presentare domanda esplicita al proprio datore di lavoro, dichiarando che soddisfano i requisiti richiesti. Sarà quindi il datore di lavoro a erogare il bonus nella busta paga della tredicesima.