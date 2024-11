In un recente caso che ha suscitato discussione, un odontoiatra è stato rinviato a giudizio per non aver riconosciuto un melanoma, scambiandolo per una gengivite. La Dott.ssa Laura Locati, oncologa e Direttrice della SC di Oncologia Medica presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri IRCCS di Pavia, ha sottolineato quanto sia comune che i pazienti arrivino alla diagnosi di tumore alla bocca in stadio avanzato, spesso perché sintomi iniziali possono essere sottovalutati.

I Sintomi del Tumore alla Bocca

La Dott.ssa Locati evidenzia alcuni sintomi caratteristici del tumore alla bocca e dei tumori della testa e del collo che non devono essere ignorati:

Lesioni persistenti in bocca che non guariscono

Sanguinamento frequente da una lesione orale

Dolore associato a una lesione nella cavità orale

Aumento di dimensione di una lesione, che appare progressivamente più evidente

Questi sintomi sono segnali di allarme che potrebbero richiedere ulteriori accertamenti da parte di uno specialista. La visita periodica dal dentista può diventare una preziosa occasione di screening, poiché l’odontoiatra è spesso tra i primi a notare eventuali anomalie nel cavo orale.

Fattori di Rischio del Tumore alla Bocca e dei Tumori della Testa e Collo

I tumori alla bocca sono patologie piuttosto rare, ma nella maggior parte dei casi vengono diagnosticati in fase avanzata. Questo ritardo può essere collegato a un’interpretazione errata dei sintomi o a un riconoscimento tardivo della malattia. Di seguito, i principali fattori di rischio identificati dalla Dott.ssa Locati:

Fumo di sigaretta e alcol: Sono i due principali fattori di rischio per i tumori della bocca e della testa e del collo. L’effetto combinato di fumo e alcol potenzia significativamente la probabilità di sviluppare questo tipo di patologie.

Infezione da papilloma virus (HPV): Da circa vent’anni si è compreso che il papilloma virus è associato a un numero crescente di casi di tumori della testa e del collo. In Italia, il 30-40% dei tumori in questa zona sono legati all’infezione da HPV, e questo dato è in aumento, in particolare tra i soggetti giovani e le donne, in parte a causa dell’aumento dell’esposizione al fumo.

Il Ruolo del Dentista nella Diagnosi Precoce

Il dentista ha un ruolo cruciale nella diagnosi precoce dei tumori della bocca. Durante le visite di routine, il dentista è in una posizione privilegiata per notare eventuali anomalie e indirizzare il paziente verso ulteriori approfondimenti, ma la diagnosi può essere complicata dalla somiglianza tra alcune lesioni benigne e quelle maligne. Come sottolineato dalla Dott.ssa Locati, non è sempre possibile determinare cosa sia andato storto in questo caso specifico, ma una valutazione attenta e una maggiore sensibilizzazione su questi sintomi potrebbero migliorare le possibilità di diagnosi precoce.