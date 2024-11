A dicembre 2024, l’INPS procederà con l’erogazione degli ultimi pagamenti dell’anno relativi all’Assegno Unico Universale (AUU). Di seguito, tutte le informazioni utili, incluse date, importi e modalità di verifica.

Calendario dei Pagamenti di Dicembre 2024

L’INPS ha stabilito che il pagamento dell’Assegno Unico per dicembre avverrà tra il 15 e il 21 dicembre 2024. Tuttavia, queste date possono variare in base a:

Tipologia di ISEE presentata dalla famiglia;

Eventuali aggiornamenti o documentazioni incomplete.

Date ufficiali per il semestre:

Le scadenze programmate per il secondo semestre del 2024, come comunicato dall’INPS, sono:

17, 18, 19 luglio 2024

16, 19, 20 agosto 2024

17, 18, 19 settembre 2024

16, 17, 18 ottobre 2024

18, 19, 20 novembre 2024

17, 18, 19 dicembre 2024

In caso di aggiornamenti dell’ISEE o modifiche nei dati familiari (es. nascita di un nuovo figlio), i pagamenti potrebbero slittare tra il 20 e il 31 dicembre 2024.

Come Verificare i Pagamenti dell’Assegno Unico

Per controllare lo stato del pagamento dell’Assegno Unico di dicembre 2024, puoi seguire questi passaggi:

Accedi al portale INPS:

Vai al sito ufficiale dell’INPS.

Accedi al tuo Fascicolo Previdenziale con credenziali SPID, CIE o CNS.

Sezione “Assegno Unico”:

Clicca su “Prestazioni e Servizi”.

Seleziona “Assegno Unico e Universale per i figli a carico”.

Accedi alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”.

Controllo del pagamento:

Seleziona l’anno 2024 e clicca su “Pagamenti” per verificare le date e gli importi accreditati.

Aggiorna i dati se necessario:

In caso di discrepanze, controlla le notifiche ricevute dall’INPS via email o SMS. Potrebbero essere richiesti aggiornamenti dell’ISEE o altre verifiche.

Importi dell’Assegno Unico di Dicembre 2024

L’importo dell’assegno varia in base al livello ISEE della famiglia. Di seguito le fasce principali per i figli minorenni:

Fino a 17.090,61 euro: 199,4 euro per figlio;

Tra 17.090,62 e 17.204,55 euro: 198,8 euro per figlio;

Tra 17.318,49 e 17.432,42 euro: 197,7 euro per figlio;

Fino a 45.574,96 euro: 57 euro per figlio (importo minimo).

Per i figli maggiorenni:

L’importo varia tra 96,9 euro e 28,5 euro, in base all’ISEE.