A novembre 2024, l’INPS ha pianificato i pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli con diverse date in base alla situazione reddituale e familiare dei richiedenti. Ecco i dettagli:

Date di Pagamento per i Nuclei Familiari Senza Variazioni Reddituali

I pagamenti per le famiglie che non hanno subito modifiche nelle condizioni reddituali o familiari avverranno nelle seguenti giornate:

Lunedì 18 novembre 2024

Martedì 19 novembre 2024

Mercoledì 20 novembre 2024

Pagamenti per Coloro con Variazioni o Nuove Domande

Per chi ha presentato una nuova domanda a novembre 2024 o ha subito variazioni nelle condizioni familiari, i pagamenti avverranno più tardi. Le date previste sono:

Dal 23 al 30 novembre 2024

Primo Pagamento

Le persone che attendono il primo accredito dell’Assegno Unico Universale riceveranno l’importo entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda. Pertanto, chi ha presentato domanda a novembre 2024 vedrà il pagamento effettuato entro dicembre 2024.

Considerazioni sulle Maggiorazioni

L’importo dell’assegno può essere incrementato con delle maggiorazioni, che variano in base alle specifiche condizioni familiari, come il numero di figli o la presenza di disabilità. Per ricevere il massimo dell’importo spettante, è fondamentale aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 2024. In assenza di ISEE, l’assegno sarà calcolato sugli importi minimi previsti dalla normativa.

Adeguamenti e Arretrati

Per chi ha presentato la DSU entro il 30 giugno 2024, eventuali importi già erogati saranno adeguati con il pagamento degli arretrati corrispondenti. Questo permette di ricevere un importo corretto e proporzionato alla reale situazione reddituale e familiare.