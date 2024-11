L’Assegno Unico Universale (AUU), misura introdotta dal governo per sostenere la genitorialità e semplificare il sistema di sussidi per le famiglie, segue un calendario di erogazione specifico per il mese di novembre 2024. L’INPS ha definito date di pagamento differenziate in base alla situazione reddituale e familiare dei beneficiari.

Le date di pagamento principali

Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni reddituali o di condizioni familiari, i pagamenti dell’assegno unico di novembre saranno distribuiti nelle seguenti giornate:

Lunedì 18 novembre 2024

Martedì 19 novembre 2024

Mercoledì 20 novembre 2024

Questi pagamenti si applicano ai beneficiari che hanno già una situazione reddituale stabile e non hanno presentato modifiche alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Pagamenti per variazioni e nuove domande

Per chi ha presentato la domanda a novembre 2024 o ha segnalato una variazione nelle condizioni familiari (come nascita di un figlio, variazione di reddito o altri cambiamenti rilevanti), l’erogazione avverrà tra il 23 novembre 2024 e il 30 novembre 2024. Questo ritardo è dovuto ai tempi tecnici necessari per il ricalcolo degli importi.

Requisiti e maggiorazioni

L’importo dell’assegno può includere maggiorazioni specifiche, che vengono calcolate in base alle condizioni familiari, come:

La presenza di figli con disabilità.

Il numero di figli a carico.

La situazione economica del nucleo familiare determinata dall’ISEE.

Per beneficiare degli importi completi, è fondamentale aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2024. In assenza dell’ISEE aggiornato, l’importo sarà calcolato secondo i parametri minimi previsti dalla normativa.

Arretrati e adeguamenti

Se la DSU è stata presentata entro il 30 giugno 2024, eventuali importi già erogati saranno adeguati e integrati con la corresponsione degli arretrati.

Come verificare e aggiornare la propria situazione

Per evitare ritardi o ricevere importi inferiori, è possibile:

Controllare la situazione ISEE sul portale dell’INPS.

Presentare tempestivamente eventuali aggiornamenti delle condizioni familiari.

L’assegno unico è un pilastro importante per il supporto alle famiglie e l’INPS garantisce la massima trasparenza nell’erogazione. Per ulteriori dettagli o assistenza, si consiglia di consultare il portale ufficiale INPS o contattare un patronato.