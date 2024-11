Un noto supermercato di Poggiomarino teatro di un tentativo di furto, che ha visto l’assalto di almeno cinque persone. Il gruppo, composto da individui con il volto coperto, ha preso d’assalto l’attività commerciale con una tecnica studiata per forzare la saracinesca dell’ingresso principale.

I Dettagli dell’Assalto

Intorno alle 3 di notte, i malviventi si sono introdotti nel supermercato utilizzando una fiamma ossidrica per tagliare la serratura della saracinesca. Questa strumentazione, tipica di assalti mirati e pianificati, ha permesso al gruppo di avere rapido accesso all’interno della struttura. Una volta entrati, i ladri hanno agito in modo organizzato e mirato, andando direttamente verso la cassaforte situata in un’area riservata del negozio.

Un Colpo Studiato nei Minimi Dettagli

L’obiettivo principale dell’assalto era la cassaforte del supermercato, collocata in una posizione strategica dietro una delle casse completamente sradicata. I malviventi sembravano ben informati, e le modalità operative lasciano supporre che avessero una conoscenza dettagliata dell’interno della struttura. Nonostante l’attrezzatura utilizzata e la rapidità dell’azione, i ladri non sono riusciti a forzare la cassaforte.

Tentativo Fallito e Fuga

L’intero assalto è durato circa un minuto: l’azione è stata tanto veloce quanto violenta. Tuttavia, nonostante l’uso di diversi strumenti e la forza impiegata, il gruppo non è riuscito a estrarre la cassaforte. Nel timore dell’arrivo delle forze dell’ordine, i ladri si sono dati alla fuga, abbandonando l’obiettivo senza portare via alcun bottino.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza del supermercato per cercare indizi sui responsabili del tentato furto.