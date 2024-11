Un colpo ben organizzato messo a segno questa notte a Sperone, dove una banda di sei malviventi è riuscita a rubare una cassaforte contenente circa 25mila euro da un negozio in via Carlo Marx. I ladri, con volto coperto e guanti, si sono avvalsi di un’Audi A3 come mezzo di fuga, dimostrando una pianificazione attenta per il furto.

Dinamica del Furto

L’allarme è stato lanciato da una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha portato i Carabinieri della Compagnia di Baiano a intervenire prontamente sul luogo. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno forzato l’ingresso del negozio tagliando la serranda metallica. Una volta all’interno, hanno individuato e asportato la cassaforte, che conteneva un’ingente somma di denaro.

Le Indagini in Corso

Il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Baiano, insieme ai militari della Stazione di Avella, ha immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando con attenzione le immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e delle aree circostanti per cercare di identificare i responsabili. La scelta di utilizzare un’auto potente e anonima come l’Audi A3 e l’abbigliamento dei ladri (volto travisato e guanti) fa pensare a una banda esperta, con una forte conoscenza delle misure di sicurezza.

Un’Allerta per la Comunità Locale

Questo episodio sottolinea la necessità per commercianti e residenti della zona di incrementare le misure di sicurezza per proteggersi da episodi simili. In attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini, le autorità locali invitano chiunque abbia informazioni a collaborare con le forze dell’ordine per aiutare a risolvere il caso e prevenire altri furti simili.