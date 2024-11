L’INPS ha comunicato che il 30 novembre 2024 scade il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale, l’anticipo pensionistico destinato a determinati lavoratori. Questo beneficio, che consente di anticipare il pensionamento, spetta a lavoratori iscritti a varie forme di assicurazione, tra cui l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione Separata.

Chi può accedere all’APE Sociale

Per accedere all’APE Sociale, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, che riguardano le condizioni lavorative, familiari e personali. In particolare, i soggetti devono:

Avere almeno 63 anni e 5 mesi di età al momento della domanda.

Avere almeno 30 anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori che svolgono attività gravose, il requisito contributivo minimo sale a 36 anni, con alcune categorie che richiedono solo 32 anni (maggiori dettagli sono disponibili nella pagina ufficiale dell’APE Sociale).

Inoltre, i requisiti contributivi sono ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

Non essere titolari di pensione diretta.

Cessazione di qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma o parasubordinata) sia in Italia che all’estero.

Compatibilità dell’APE Sociale

L’APE Sociale non è compatibile con altri trattamenti di sostegno al reddito, come quelli relativi alla disoccupazione involontaria (incluso l’assegno di disoccupazione) o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Proroga dell’APE Sociale

Il programma APE Sociale, attivo dal 1° maggio 2017, è stato già prorogato fino al 31 dicembre 2024 e, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Bilancio 2024, dovrebbe essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025. L’articolo 24 del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e in fase di definizione al Senato, conferma questa estensione.

Come presentare la domanda

I lavoratori che desiderano verificare il possesso dei requisiti e presentare la domanda devono farlo tramite il portale INPS. Per dettagli e approfondimenti su come fare domanda e sui requisiti esatti, si consiglia di consultare la pagina “APE Sociale – Anticipo Pensionistico – Verifica Requisiti” sul sito ufficiale dell’INPS.

Si ricorda che il termine per la presentazione della domanda di verifica scade il 30 novembre 2024, quindi è importante agire tempestivamente per non perdere l’opportunità di accedere all’APE Sociale.