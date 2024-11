La situazione economica in Italia sta diventando sempre più complessa, con l’aumento dell’inflazione e dei prezzi che colpiscono duramente le famiglie. Per rispondere a questa emergenza, lo Stato ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni pensate per aiutare i cittadini più vulnerabili, in particolare chi ha tra i 60 e gli 80 anni. Queste misure puntano a garantire un sostegno concreto per affrontare le difficoltà quotidiane.

Assegno Sociale: un aiuto per i più anziani

Tra i principali strumenti di sostegno spicca l’Assegno Sociale, rivolto a chi ha compiuto 67 anni e non percepisce una pensione previdenziale. Questo bonus prevede un contributo mensile di 534,41 euro per il 2024, riservato a chi rispetta specifici requisiti di reddito:

Reddito annuo inferiore a 6.947,33 euro per i pensionati soli;

Reddito annuo massimo di 6.947,33 euro anche per i pensionati coniugati, considerando il reddito familiare.

Assegno di Inclusione: supporto per famiglie con over 60

Un’altra importante misura è l’Assegno di Inclusione, che può essere richiesto dai nuclei familiari con:

Un minorenne;

Una persona invalida;

Un componente di età pari o superiore a 60 anni.

L’assegno è erogato a chi ha un Isee fino a 9.360 euro e prevede un importo massimo di 780 euro al mese per chi non ha reddito. Questa somma include:

500 euro per il sostegno al reddito;

280 euro come contributo per l’affitto, se necessario.

Esenzione ticket sanitario: agevolazioni per la salute

Per gli over 65 esistono diverse esenzioni sui ticket sanitari, tra cui:

Esenzione E01, rivolta a chi ha un reddito complessivo familiare inferiore a 36.151,98 euro;

Esenzione del ticket per il pronto soccorso per gli over 65.

Queste agevolazioni riducono significativamente i costi legati alla salute, un aspetto fondamentale per una fascia d’età che spesso necessita di cure mediche frequenti.

Carta Acquisti: una ricarica mensile per i più vulnerabili

Un ulteriore aiuto è rappresentato dalla Carta Acquisti, destinata ai nuclei familiari con membri di età inferiore a 3 anni o superiore a 65 anni. La carta viene ricaricata con 40 euro al mese e può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità. Per ottenerla, è necessario avere un reddito Isee non superiore a 6.788,61 euro.