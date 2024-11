Dal 1° gennaio 2025, il Governo ha introdotto un nuovo bonus di 850 euro destinato a integrare l’assegno di accompagnamento per anziani e disabili con limitazioni economiche e sanitarie importanti. Grazie a questa nuova misura, il valore mensile complessivo del sostegno per chi ne ha diritto potrà raggiungere quasi 1.400 euro, sommando il bonus agli attuali 531,76 euro dell’assegno di accompagnamento.

A Chi È Destinato il Bonus

Il bonus è mirato a sostenere una fascia di popolazione particolarmente fragile, con l’obiettivo di coprire i costi necessari per cure e assistenza. Ecco i principali requisiti:

Età minima di 80 anni: il contributo è destinato agli ultraottantenni.

ISEE inferiore a 6.000 euro: indicativo di una situazione economica molto limitata.

Condizione di assistenza intensa: il richiedente deve trovarsi in condizioni di non autosufficienza verificata da una commissione INPS.

Titolarità dell’assegno di accompagnamento o diritto di richiederlo, concessa a chi presenta un’invalidità totale o difficoltà significative nella deambulazione.

Come Utilizzare il Bonus

Il bonus di 850 euro mensili è vincolato a coprire esclusivamente i costi per servizi di assistenza. Le somme possono essere utilizzate per:

Retribuire badanti o operatori di assistenza domiciliare qualificati, regolarmente assunti in base ai contratti collettivi nazionali del settore.

Acquistare servizi di assistenza forniti da imprese qualificate, come cure a domicilio.

L’INPS ha previsto che, se i fondi non vengono utilizzati per queste finalità, il bonus potrebbe essere revocato.

Come Fare Richiesta

Le modalità operative per presentare la domanda non sono ancora state completamente definite, ma è probabile che la gestione avvenga tramite:

Piattaforma online dell’INPS: con accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Assistenza di Caf e patronati: per chi preferisce presentare la richiesta in maniera assistita.

L’INPS dovrà verificare la condizione del richiedente e richiederà probabilmente l’ISEE sociosanitario, un documento che calcola il reddito familiare tenendo conto dei parametri sociosanitari.

Cosa Significa per le Famiglie

Questa misura potrà offrire un notevole sollievo economico alle famiglie che si trovano a sostenere anziani e disabili con necessità di cure continue, garantendo loro un supporto adeguato per una qualità di vita migliore e maggiore tranquillità economica.