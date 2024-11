Dopo diversi appelli per “disarmare Napoli”, le forze dell’ordine hanno arrestato due uomini, Sergio Ruoppo (58 anni) e Salvatore Fiole (62 anni), specializzati nella modifica di armi finte per trasformarle in armi da fuoco letali. I due operavano tra Napoli, Poggioreale, Ponticelli e Sant’Anastasia, dove avevano allestito officine sofisticate e attrezzate per modificare armi giocattolo o repliche facilmente acquistabili sul web.

L’Operazione di Arresto e il Sequestro delle Armi

Ruoppo e Fiole sono colti in flagrante mentre si scambiavano una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola abrasa, completa di caricatore con sei proiettili. La polizia ha inoltre sequestrato una colla bicomponente, utilizzata per rendere le armi modificate più resistenti, minimizzando il rischio di esplosione durante lo sparo. L’operazione è condotta dalla Squadra Mobile di Napoli e dai commissariati di Poggioreale e Ponticelli, sotto la guida dei procuratori Nicola Gratteri e Marco Del Gaudio.

L’Officina e le Attrezzature

All’interno dell’azienda in cui lavoravano, i poliziotti hanno trovato numerose attrezzature sofisticate tra cui torni, frese, prodotti chimici per saldature, e strumenti per la pulizia e manutenzione delle armi. Sono anche rinvenuti numerosi manuali tecnici, contenenti istruzioni dettagliate per la modifica delle armi giocattolo in armi da fuoco funzionanti. In un armadietto aziendale, è stata scoperta un’altra pistola semiautomatica calibro 6.35, insieme a una replica di una Beretta modello 92 e diverse munizioni.

L’Officina Segreta a Sant’Anastasia

La polizia ha inoltre scoperto a Sant’Anastasia un laboratorio segreto, utilizzato per la preparazione e modifica delle armi. All’interno erano presenti pezzi di ricambio, un silenziatore, varie canne di pistola, altri componenti di armi da fuoco, e addirittura un lampeggiante simile a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine. Nei manuali sequestrati, erano annotati i dettagli tecnici e i codici identificativi delle parti necessarie per trasformare armi giocattolo in vere armi da fuoco, pronte per essere utilizzate.