La notte successiva alla festività di Halloween ha visto una serie di operazioni condotte dai carabinieri, culminate in denunce, arresti e sanzioni in diverse zone della città. Il bilancio complessivo dell’attività delle forze dell’ordine include otto persone denunciate, di cui cinque minorenni, per vari reati legati a porto abusivo di armi, violazioni al Codice della Strada e altre infrazioni.

Travestimenti Pericolosi e Porto Abusivo di Armi

Tra i casi più curiosi della serata, due giovani travestite da Harley Quinn, iconico personaggio dei fumetti legato a Joker, sono state denunciate per porto abusivo di arma. Entrambe si aggiravano per le strade di Napoli con in mano una mazza da baseball, attirando l’attenzione delle autorità. La serata ha visto anche il sequestro di coltelli di varie tipologie e persino di una katana, abbinata a un costume da samurai.

Arresto per Resistenza e Controlli Stradali

Un ventenne napoletano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di eludere un controllo stradale. Il giovane, privo di patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha urtato un militare con lo scooter nel tentativo di fuggire. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è stato fermato e ora si trova ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Altri Reati e Violazioni

Vendita di alcol a minori: Una donna di 37 anni, proprietaria di un bar, è stata denunciata per aver venduto alcolici a un minorenne.

Parcheggiatori abusivi: Quattro individui già sanzionati per attività illecite e sottoposti a Dacur sono stati sorpresi nuovamente a esercitare come parcheggiatori abusivi.

Presenza irregolare: Due cittadini marocchini senza documenti regolari e un uomo di 51 anni, responsabile di evasione, sono stati denunciati.

Sanzioni a un ristorante cinese: Durante i controlli, un ristorante cinese è stato sanzionato per violazioni igienico-sanitarie. L’ispezione ha portato a una multa di 4.500 euro, al sequestro di 30 kg di alimenti non tracciabili e alla sospensione temporanea dell’attività.

Contravvenzioni e Altre Segnalazioni

Le operazioni hanno portato anche a:

Tredici contravvenzioni al Codice della Strada, di cui cinque per mancato utilizzo del casco. Cinque veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Segnalazione di tre persone alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.