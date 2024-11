Il meteo per il 27 novembre 2024 in Campania prevede una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e piogge intermittenti in diverse province. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.

Previsioni meteo per Napoli

A Napoli si registrerà un clima variabile.

Mattino e pomeriggio: sono previste piogge diffuse, con una probabilità del 75%. I venti saranno moderati, con una velocità compresa tra 6 e 11 km/h.

Sera: le precipitazioni cesseranno, lasciando spazio a cieli nuvolosi. La temperatura media si attesterà intorno ai 17°C.

Previsioni meteo per Caserta

Caserta avrà condizioni meteo simili a Napoli.

Mattino e pomeriggio: cielo prevalentemente coperto con possibilità di piogge sparse nel pomeriggio.

Sera: miglioramento generale e temperature miti intorno ai 16-17°C.

Previsioni meteo per Salerno

Salerno sarà interessata da fenomeni più intensi rispetto ad altre province.

Mattino e pomeriggio: si prevedono piogge consistenti e venti moderati.

Sera: netto miglioramento, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature medie si aggireranno sui 18°C.

Previsioni meteo per Avellino

Nell’entroterra campano, Avellino sarà soggetta a condizioni instabili.

Mattino e pomeriggio: cielo nuvoloso con piogge diffuse, più insistenti nelle zone montuose.

Sera: cieli parzialmente sereni e temperature comprese tra 14 e 15°C.

Previsioni meteo per Benevento

A Benevento si prevede un clima leggermente più stabile.

Mattino e pomeriggio: nuvolosità variabile con piogge leggere intermittenti.

Sera: assenza di precipitazioni, con temperature sui 15°C.

Consigli per affrontare il meteo del 27 novembre

Portate con voi un ombrello, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Prestate attenzione alla viabilità, in particolare nelle aree interne, dove le piogge potrebbero essere più persistenti.

Indossate abiti adeguati: le temperature rimarranno miti ma l’umidità potrebbe accentuare la sensazione di freddo.

Con queste previsioni, la giornata di domani in Campania sarà dominata dalla variabilità atmosferica.