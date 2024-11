Un grave episodio si è verificato lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto che attraversa il comune di Manocalzati, in provincia di Avellino. Un furgone in transito è stato completamente distrutto da un incendio scoppiato improvvisamente nel vano motore.

Il salvataggio del carico e degli occupanti

I due occupanti del mezzo, partiti da Aversa e diretti a Grottaminarda, hanno reagito con prontezza e sono riusciti non solo a mettersi in salvo, ma anche a recuperare il carico di mobili che trasportavano. Grazie al loro tempestivo intervento, il contenuto del furgone è stato messo al sicuro, evitando ulteriori danni.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino. I soccorritori hanno spento le fiamme, riportando la situazione sotto controllo, e hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata per garantire il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza.

Cause dell’incendio

Sebbene l’origine del rogo sembri legata a un guasto tecnico nel vano motore, le autorità stanno effettuando le verifiche necessarie per accertare le cause precise.

Sicurezza stradale: un promemoria importante

L’incidente sottolinea l’importanza di effettuare controlli periodici sui veicoli, soprattutto prima di intraprendere lunghi viaggi. Una manutenzione regolare può prevenire guasti che, come in questo caso, potrebbero mettere a rischio la sicurezza di chi viaggia e degli altri utenti della strada.