Nelle ultime ore, il rapper napoletano Geolier ha usato i suoi canali social per esprimere indignazione e rammarico di fronte all’ennesimo atto di violenza nella sua città. In un post su Instagram, accompagnato da un’immagine del Vesuvio, simbolo della sua amata Napoli, Geolier ha scritto parole accorate: “Terra mia il tuo ‘popolo’ ti sta umiliando a colpi di pistola. Ancora un’altra vittima… ancora un’altra volta BASTA.”

L’Appello di Geolier contro la Violenza

Il rapper, molto seguito e ascoltato dai giovani, ha spesso usato la sua voce non solo per raccontare la vita e le difficoltà della sua città, ma anche per sensibilizzare sulla piaga della violenza. Già in passato, dopo la tragica morte di Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio, Geolier aveva espresso pubblicamente il suo dolore, denunciando il ciclo di criminalità che affligge il capoluogo campano.

Un Messaggio per i Giovani e per la Città

Il messaggio di Geolier non è solo una condanna della violenza ma un invito alla riflessione, soprattutto per i giovani che lo seguono e lo considerano un punto di riferimento. Nelle sue parole si avverte l’amore per Napoli e il desiderio di vedere la città riscattarsi dalle ombre della criminalità. “Basta vittime” è l’appello che, con poche e semplici parole, rivolge a una città troppo spesso segnata da episodi di sangue.

L’Impatto della Violenza su Napoli e la Responsabilità Sociale

Napoli, con la sua storia e cultura unica, continua a lottare con fenomeni di micro e macro criminalità che colpiscono direttamente la qualità di vita dei cittadini. Personaggi pubblici come Geolier stanno assumendo un ruolo significativo nel denunciare questi fatti, riconoscendo la responsabilità sociale che deriva dalla propria popolarità. Ogni appello alla pace e alla giustizia può contribuire a sensibilizzare e a mobilitare le coscienze, specialmente quelle dei più giovani.