Questa notte a Salerno è in programma un evento straordinario: un convoglio eccezionale, proveniente dal porto commerciale, attraverserà la città trasportando componenti speciali per la prima di quattro Tunnel Boring Machine (TBM), destinate ai lavori di scavo del lotto 1A della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria.

Specifiche della TBM e Tracciato del Lotto 1A

La macchina, progettata per il progetto ferroviario commissionato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e affidato al consorzio Xenia, è una TBM imponente: lunga circa 130 metri, con un peso di circa 4.000 tonnellate e dotata di una testa fresante di 13,46 metri di diametro. Questa trivella sarà utilizzata per scavare i 3 chilometri della galleria Saginara, situata tra i comuni di Campagna e Contursi Terme in provincia di Salerno.

L’intero tracciato del Lotto 1A comprende la progettazione e la costruzione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra Battipaglia e Romagnano, con l’obiettivo di consentire ai treni di viaggiare fino a 300 km/h. Il progetto prevede la costruzione di 20 gallerie (di cui 8 saranno scavate con le TBM), 19 viadotti, e l’inclusione di un bivio per collegare la nuova linea alla linea esistente verso Metaponto e Potenza.

Modifiche alla Viabilità di Salerno

Per consentire il passaggio del convoglio eccezionale, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha emesso un’ordinanza che impone varie restrizioni al traffico. Dalle ore 16 di oggi fino all’avvenuto passaggio del convoglio, previsto entro le 6 del mattino successivo, sarà attivo il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in diverse vie della città, tra cui:

Via Porto, via Centola, piazza Umberto I

Lungomare Trieste, lungomare Marconi, lungomare Colombo

Via Leucosia, via Generale Clark, via Bandiera, viale Giacumbi

Piazzale Volpe e piazzale Bottiglieri

Il transito del convoglio, che avrà inizio dalle ore 22 del 12 novembre, sarà quindi accompagnato da una chiusura temporanea e dinamica delle strade interessate e delle vie adiacenti, in base all’avanzamento del mezzo. In particolare, sarà istituito il divieto di transito in via Giovanni Santoro e nel tratto di lungomare tra via Clemente Mauro e via Scillato per facilitare le operazioni.

Impatto e Importanza del Progetto

Il progetto dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria rappresenta un investimento infrastrutturale di grande rilevanza per il Sud Italia. La realizzazione delle gallerie e dei viadotti non solo migliorerà i collegamenti tra le regioni, ma ridurrà anche i tempi di percorrenza, contribuendo allo sviluppo economico e al potenziamento della rete ferroviaria nazionale.