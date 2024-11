Un regalo inaspettato ha portato luce e speranza al presidio ospedaliero pediatrico Pausilipon di Napoli: il compositore e pianista di fama internazionale Giovanni Allevi ha sorpreso i piccoli pazienti con una visita speciale, regalando loro momenti indimenticabili di musica e umanità.

Un abbraccio musicale per i piccoli pazienti

Accompagnato da Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps, e accolto dalle autorità dell’ospedale, tra cui Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon, Allevi ha incontrato i bambini ricoverati, portando un messaggio di vicinanza e speranza. Ma il momento più emozionante è stato quando il Maestro si è seduto al pianoforte per suonare due brani che hanno toccato il cuore di tutti: «Aria» e «Tomorrow», quest’ultimo composto durante la sua personale esperienza di ricovero, diventando un vero e proprio inno alla speranza.

«Suonare per loro è stato il minimo che potessi fare, un abbraccio fatto di note per portare serenità nelle loro vite», ha dichiarato Allevi. Le sue parole riflettono il profondo impatto emotivo dell’incontro, che ha ricordato a tutti l’importanza di atti di gentilezza e solidarietà, soprattutto in un contesto di sofferenza e resilienza come quello ospedaliero.

Natale al Santobono: un libro per un sorriso

La visita del Maestro ha dato il via alla quarta edizione di “Natale al Santobono, un libro per un sorriso”, iniziativa promossa da Artis Suavitas Aps in collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon. L’obiettivo è quello di trasferire l’atmosfera natalizia tra i reparti dell’ospedale, creando momenti di armonia e serenità per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Antonio Larizza ha espresso la sua gratitudine verso Allevi: «Il Maestro ha accolto il nostro invito con entusiasmo, regalando infinite emozioni e inaugurando un’iniziativa che porta gioia e armonia ai bambini in corsia.»

La musica come strumento terapeutico

La visita ha sottolineato anche il ruolo fondamentale della musica nel processo di cura. Rodolfo Conenna, direttore generale dell’ospedale, ha dichiarato:

«La musica è un linguaggio universale e un importante strumento terapeutico. Grazie al Maestro Allevi per la sensibilità dimostrata: il suo gesto porta un forte messaggio di speranza ai nostri piccoli pazienti.»

Un esempio di solidarietà e umanità

Giovanni Allevi, noto non solo per il suo talento musicale ma anche per la sua sensibilità umana, ha dimostrato ancora una volta come l’arte possa diventare un ponte di conforto e speranza. La sua visita al Pausilipon è un richiamo a tutti noi sull’importanza di piccoli gesti capaci di fare una grande differenza, portando luce nei momenti più bui.