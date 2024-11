Tensione nel quartiere Materdei, dove uno striscione con la scritta “Giochiamo contro le guerre – Brigata Lenù” è stato esposto tra piazza Scipione Ammirato e via Leone Marsicano. Accanto allo striscione, un oggetto tubolare di medie dimensioni con cavi elettrici è stato notato, destando sospetti e allarme tra i residenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente cinturato l’area per garantire la sicurezza dei cittadini e agevolare le verifiche. Gli artificieri del comando provinciale di Napoli sono stati chiamati per analizzare il dispositivo e stabilirne la natura.

La zona è stata completamente isolata, con alcune pattuglie che hanno bloccato gli accessi per evitare rischi legati all’eventuale pericolosità dell’oggetto.

Un messaggio pacifista, ma interrogativi sull’oggetto

Lo striscione porta un messaggio chiaro contro i conflitti, attribuito a un gruppo che si firma “Brigata Lenù”. Tuttavia, la presenza dell’oggetto tubolare sospetto ha sollevato dubbi sulle intenzioni e sul contesto di questa iniziativa. Non è ancora chiaro se il dispositivo sia una provocazione, un gesto dimostrativo o un semplice oggetto abbandonato.

Indagini in corso

Le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare se l’episodio sia legato ad attivismo politico o sociale, oppure se possa essere interpretato come un’azione pericolosa o di disturbo. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa.