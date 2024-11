Il nuovo Codice della Strada è stato approvato dal Senato e diventa legge, introducendo modifiche significative per aumentare la sicurezza sulle strade italiane. Ecco i principali cambiamenti, suddivisi per area tematica.

1. Guida in Stato di Ebbrezza

Le sanzioni per la guida sotto l’effetto dell’alcol sono state inasprite, con multe, sospensione della patente e, nei casi più gravi, arresto.

Tasso alcolemico 0,5-0,8 g/l:

Multa: 573-2.170 euro.

Sospensione della patente: 3-6 mesi.

Tasso alcolemico 0,8-1,5 g/l:

Multa: 800-3.200 euro.

Arresto fino a 6 mesi.

Sospensione della patente: 6 mesi-1 anno.

Tasso alcolemico >1,5 g/l:

Multa: 1.500-6.000 euro.

Arresto: 6 mesi-1 anno.

Sospensione della patente: 1-2 anni.

2. Guida Sotto Effetto di Droghe

Le nuove norme eliminano la necessità di dimostrare lo stato di alterazione alla guida. Sarà sufficiente un test positivo per far scattare le sanzioni.

Conseguenze principali:

Ritiro immediato della patente con un risultato positivo nei test preliminari.

Revoca della patente fino a 3 anni in caso di conferma dell’uso di sostanze stupefacenti.

3. Uso del Cellulare alla Guida

Il contrasto all’uso dello smartphone durante la guida viene intensificato con sanzioni severe sin dalla prima violazione.

Prima infrazione:

Multa: 250 euro.

Sospensione patente: 15 giorni-2 mesi.

Decurtazione di 5 punti.

Seconda infrazione:

Multa: 350 euro.

Sospensione patente: 1-3 mesi.

Decurtazione di 8-10 punti.

4. Sospensione Automatica della Patente

La sospensione breve e automatica della patente scatta per una serie di infrazioni specifiche, ma solo se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente.

Infrazioni interessate:

Mancato uso di cinture di sicurezza, seggiolini per bambini o dispositivi antiabbandono.

Uso del cellulare durante la guida.

Mancato rispetto di segnali di senso vietato, sorpasso vietato o semafori.

Circolazione contromano o mancata precedenza.

Sorpasso a destra o inversioni pericolose (in curve, dossi o intersezioni).

5. Eccesso di Velocità

Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità sono state aggiornate:

Superamento tra 10 e 40 km/h oltre il limite massimo:

Multa: 173-694 euro.

Obiettivo della Riforma

Il nuovo Codice della Strada punta a migliorare la sicurezza, riducendo i comportamenti pericolosi alla guida e responsabilizzando maggiormente i conducenti. Con queste nuove regole, si mira a diminuire incidenti legati a distrazione, eccesso di velocità e guida sotto effetto di sostanze.