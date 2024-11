È ricoverato in terapia intensiva uno dei tre feriti coinvolti nella caduta di un albero all’interno del campus universitario di Fisciano. Si tratta di un giovane di 25 anni, le cui condizioni sono giudicate particolarmente gravi. Gli altri due feriti, un uomo di 48 anni e uno studente di 20 anni, sono anch’essi giunti in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Salerno, ma le loro condizioni sembrano essere meno critiche.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato nei pressi dell’edificio della facoltà di ingegneria. Un albero di grandi dimensioni, sradicato dal forte vento che sta interessando la zona, è crollato improvvisamente colpendo le tre persone che si trovavano nei paraggi. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti.

Sequestrata l’area del crollo

La Polizia di Stato ha proceduto al sequestro dell’area per avviare le indagini sulle cause dell’incidente. Si sta valutando:

Lo stato di manutenzione dell’albero;

Eventuali responsabilità legate alla gestione del verde pubblico nel campus;

L’impatto del forte vento, segnalato come uno dei fattori scatenanti del crollo.

Riflessi sull’Università e sulla sicurezza

La tragedia ha acceso un dibattito sulla sicurezza all’interno del campus universitario, che ospita migliaia di studenti ogni giorno. L’Università di Salerno ha espresso solidarietà ai feriti e alle loro famiglie e ha annunciato una revisione delle condizioni di sicurezza delle aree verdi del campus per evitare che simili episodi possano ripetersi.

Mentre uno dei feriti lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva, la comunità universitaria di Fisciano è sotto shock per l’accaduto. Le indagini proseguiranno per fare luce sull’incidente, cercando di accertare se si sia trattato di una tragica fatalità o di un evento evitabile con maggiori precauzioni.