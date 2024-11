L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha fissato scadenze importanti per chi intende richiedere benefici come l’APE Sociale, una misura di anticipo pensionistico rivolta a quei lavoratori in difficoltà economiche e occupazionali. Con l’approssimarsi della fine di novembre, è essenziale che gli interessati rispettino i termini per evitare di perdere questa opportunità di sostegno finanziario.

Cos’è l’APE Sociale e Chi Può Beneficiarne

L’APE Sociale è un’indennità temporanea introdotta per aiutare i lavoratori che, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, si trovano in condizioni di difficoltà e non possono proseguire l’attività lavorativa. Per accedere al beneficio, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

Età minima: 63 anni.

Anzianità contributiva: almeno 30 anni (che sale a 36 anni per chi svolge lavori particolarmente gravosi).

Cessazione dell’attività lavorativa: i beneficiari devono aver interrotto il lavoro.

Assenza di altre pensioni dirette: non devono percepire altre forme di pensione diretta.

Iscrizione alla gestione AGO o ad altre gestioni INPS: necessaria per l’accesso all’APE Sociale.

Un’eccezione è prevista per le lavoratrici madri, che possono beneficiare di una riduzione dei requisiti contributivi fino a due anni, a seconda del numero di figli.

Scadenza del 30 Novembre 2024: Cosa Sapere

La scadenza del 30 novembre 2024 rappresenta l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di verifica dei requisiti per l’APE Sociale. La verifica è un passaggio essenziale che consente all’INPS di accertare la presenza dei requisiti necessari per l’indennità. Se la domanda non viene presentata entro questa data, l’accesso al beneficio sarà precluso per l’anno in corso. Solo un’eventuale proroga legislativa potrebbe riaprire i termini di presentazione.

Come Presentare la Domanda di Verifica dei Requisiti

Per inoltrare la domanda di verifica dei requisiti, è possibile utilizzare diversi canali:

Portale INPS: tramite accesso con credenziali SPID, CIE o CNS.

Contact Center INPS: per ricevere assistenza telefonica chiamando il numero dedicato.

Patronati: disponibili per supporto gratuito nella gestione della domanda.

Conseguenze del Mancato Rispetto della Scadenza

Il mancato rispetto della scadenza del 30 novembre 2024 comporta la perdita del diritto all’APE Sociale per il 2024. Senza presentare la domanda entro questa data, non sarà possibile accedere all’indennità, se non in caso di eventuali proroghe future.

Altri Passaggi per Completare la Richiesta dell’APE Sociale

Una volta superata la verifica dei requisiti, i lavoratori dovranno presentare la domanda per l’accesso all’indennità. L’INPS procederà a valutare la richiesta per confermare l’erogazione del beneficio economico fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

L’APE Sociale rappresenta una misura di supporto importante per i lavoratori in condizioni di disagio. Rispettare le scadenze e presentare la domanda in tempo è essenziale per garantirsi il sostegno economico necessario.