L’acqua è una risorsa essenziale, e per garantire il diritto all’accesso a una quantità minima di acqua potabile a chi si trova in difficoltà economiche, lo Stato italiano ha introdotto il Bonus Idrico 2025. Questo incentivo, già attivo negli anni precedenti, mira a fornire un sostegno concreto per le famiglie a basso reddito, assicurando la copertura gratuita di un consumo minimo giornaliero per persona.

Cosa prevede il Bonus Idrico 2025?

Il bonus idrico consiste in uno sconto in bolletta riconosciuto automaticamente a chi rispetta determinati requisiti economici e anagrafici. Non si tratta di una somma fissa, ma di un’agevolazione che garantisce la fornitura gratuita di 50 litri di acqua potabile giornalieri pro-capite, quantità stabilita come sufficiente per soddisfare i bisogni essenziali di ogni individuo. Gli importi dello sconto variano in base alle tariffe applicate dal gestore idrico di competenza.

Requisiti per ottenere il Bonus Idrico 2025

1. Requisiti economici

Il bonus è destinato alle famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità che non superi i seguenti limiti:

8.265 euro per nuclei familiari con massimo 4 figli a carico.

20.000 euro per nuclei familiari con più di 4 figli a carico.

2. Requisiti anagrafici

Il bonus è riservato alle famiglie il cui intestatario della bolletta idrica appartenga al nucleo familiare con i requisiti economici.

Per le utenze idriche condominiali, il beneficio viene erogato solo se uno dei componenti del nucleo familiare è intestatario di una fornitura elettrica domestica attiva.

Importi e modalità di applicazione

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 50 litri di acqua al giorno per persona, equivalenti a circa 18,25 metri cubi di acqua annui pro-capite.

Utenze individuali: lo sconto viene applicato direttamente in bolletta dal gestore idrico.

Utenze condominiali centralizzate: l’agevolazione viene riconosciuta sotto forma di assegno o con altre modalità, dopo la verifica dei requisiti da parte del gestore.

Come richiedere il Bonus Idrico 2025

La procedura per ottenere il bonus è completamente automatica. Non è necessario presentare una domanda specifica. Una volta effettuata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE 2025, il gestore idrico applicherà l’agevolazione in bolletta.

Cosa fare per attivare il Bonus Idrico?

Presentare la DSU per l’ISEE 2025 a partire dal 1° gennaio 2025.

Attendere che il gestore idrico verifichi i requisiti e applichi lo sconto.

Il Bonus Idrico 2025 rappresenta un aiuto fondamentale per le famiglie in difficoltà, garantendo l’accesso a un bene primario come l’acqua potabile. La sua applicazione automatica, legata alla presentazione dell’ISEE, lo rende uno strumento accessibile e semplice da ottenere per chi ne ha diritto.