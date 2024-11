Momenti di paura a Lettere, in provincia di Napoli, dove un incendio ha coinvolto un’abitazione situata in corso Vittorio Emanuele III. L’allarme è scattato prontamente, e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

La dinamica dell’incendio

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia stato causato da motivi accidentali. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso.

Un 80enne tratto in salvo

All’interno dell’abitazione si trovava un uomo di 80 anni, che è stato prontamente tratto in salvo dai soccorritori. Successivamente è stato visitato dal personale sanitario del 118: fortunatamente, le sue condizioni di salute sono risultate buone e non si sono registrati feriti.

Danni e dichiarazione di inagibilità

Nonostante l’epilogo positivo per l’anziano, l’incendio ha causato danni significativi all’abitazione, che è stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti. Ulteriori verifiche saranno condotte per accertare le cause precise dell’incidente e per valutare la possibilità di interventi strutturali.