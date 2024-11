Tragedia a Fratte, quartiere di Salerno, dove un uomo che passeggiava con il proprio cane è investito da un’auto in tarda serata. L’auto, in transito verso la tangenziale, ha colpito l’animale che purtroppo è morto sul colpo. Il padrone ha riportato ferite lievi ed è trasferito all’ospedale Ruggi, visibilmente sotto shock per l’accaduto.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente si è verificato all’ingresso del quartiere Fratte, una zona trafficata soprattutto nelle ore serali. La polizia municipale, guidata dal comandante Rosario Battipaglia, è stata immediatamente coinvolta per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell’incidente. «Il povero cagnolino ha perso la vita sul colpo – ha dichiarato Battipaglia – e sono in corso accertamenti per determinare le cause esatte dell’investimento».

Reazioni e Conseguenze

La scena dell’incidente ha suscitato sconcerto tra i passanti presenti, che hanno assistito all’impatto e alla successiva confusione. L’uomo alla guida del veicolo è ascoltato dalla polizia locale per comprendere meglio le circostanze dell’incidente. Nel frattempo, l’area è stata presidiata per consentire i rilievi necessari, causando inevitabili disagi al traffico in uscita dalla tangenziale e nel quartiere Fratte.

Impatto sulla Comunità

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona e sull’adeguatezza delle misure di attraversamento pedonale. I residenti chiedono maggiore attenzione alla velocità dei veicoli e all’installazione di segnali stradali più visibili. La morte dell’animale ha anche toccato profondamente i passanti e gli abitanti, che hanno espresso solidarietà al padrone.