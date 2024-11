Il Comune di Sant’Anastasia, guidato dal sindaco Carmine Esposito e dall’assessore delegato Alfonso Di Fraia, ha annunciato l’implementazione di un innovativo sistema di videosorveglianza. L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei cittadini, migliorare il controllo del territorio e prevenire atti illeciti.

Un Progetto di Avanguardia: Città Sicura

Il progetto, denominato “Città Sicura”, è stato finanziato con un contributo di 150.000 euro dal Ministero dell’Interno. La nuova infrastruttura include:

49 telecamere attive, di cui 32 di nuova installazione.

5 lettori di targhe posizionati ai varchi di accesso al territorio comunale, utili per il monitoraggio e la prevenzione di attività criminali.

Una dotazione tecnologica avanzata, comprendente:

70 licenze d’uso per software di registrazione.

Un server dedicato.

Monitor di grandi dimensioni per la sala operativa della polizia locale.

Collegamenti in fibra e tramite ponte radio per garantire stabilità e continuità del servizio.

Collaborazione con le Forze dell’Ordine

Un punto di forza del nuovo sistema è l’integrazione con le attività delle forze dell’ordine. Grazie a un accordo con la Questura Centrale e la Polizia di Stato di Ponticelli, le immagini raccolte dalle telecamere saranno accessibili in tempo reale, senza necessità di richieste formali. Questo aspetto riduce i tempi di intervento in caso di emergenze e facilita le indagini.

I Benefici per il Territorio

L’introduzione di questo sistema di sorveglianza rappresenta un passo avanti significativo per la comunità di Sant’Anastasia:

Prevenzione e deterrenza: la presenza di telecamere aumenta il controllo del territorio, scoraggiando comportamenti illeciti.

Supporto investigativo: le immagini registrate rappresentano uno strumento chiave per individuare responsabili di crimini o infrazioni.

Miglioramento della sicurezza stradale: i lettori di targhe aiuteranno a monitorare i veicoli in transito, potenzialmente rilevando auto rubate o sospette.