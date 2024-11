Il prossimo Black Friday si terrà venerdì 29 novembre 2024, un appuntamento da segnare in calendario per chi desidera approfittare delle offerte su una vasta gamma di prodotti. Questa giornata di sconti eccezionali è diventata un evento globale che coinvolge sia negozi fisici che piattaforme online, offrendo opportunità d’acquisto su tutto, dai dispositivi elettronici agli articoli per la casa, dai voli ai mutui online.

Origini e Diffusione del Black Friday

Il Black Friday ha origine negli Stati Uniti e cade il giorno successivo al Ringraziamento, una festa di tradizione americana. Conosciuto come “venerdì nero,” questa giornata è nata come un momento speciale per gli acquisti, con sconti pensati per attrarre clienti nei negozi, molti dei quali aprono all’alba per accogliere lunghe file di consumatori in attesa. Con il tempo, questa tradizione si è estesa in tutto il mondo, diventando una consuetudine anche in Italia, dove migliaia di clienti si preparano per fare acquisti a prezzi ridotti.

Quando Iniziano le Offerte del Black Friday?

Tecnicamente, il Black Friday inizia ufficialmente alla mezzanotte di venerdì 29 novembre; tuttavia, negli ultimi anni molti rivenditori anticipano gli sconti già a partire dai primi giorni di novembre. Sebbene questa pratica risponda alla domanda crescente di offerte, spesso rischia di ridurre l’impatto e l’attesa del Black Friday, trasformandolo in una settimana o addirittura in un mese di sconti che talvolta non raggiungono le aspettative dei clienti.

I Settori Più Gettonati: Dall’Elettronica ai Voli

Sebbene inizialmente fosse noto per le promozioni nei negozi fisici, il Black Friday oggi riguarda anche il commercio online. Tra i settori più richiesti spiccano i prodotti di elettronica (smartphone, laptop, televisori e gadget), ma le promozioni si estendono ormai a qualsiasi ambito, compresi moda, arredamento, viaggi e persino servizi finanziari come i mutui.

Come Prepararsi al Black Friday 2024

Per non perdere le migliori offerte del Black Friday, è utile organizzarsi in anticipo:

Stabilire una Lista di Desideri: Concentrarsi sugli articoli davvero necessari aiuta a evitare acquisti impulsivi.

Monitorare i Prezzi: Iniziare a tenere d’occhio i prezzi già da inizio novembre per confrontare gli sconti effettivi.

Impostare Notifiche e Alert: Molti rivenditori offrono notifiche per le promozioni Black Friday. È utile attivare le notifiche per essere aggiornati sugli sconti migliori.

Prepararsi all’Acquisto Online: Gli acquisti online consentono di evitare le code nei negozi e di usufruire di offerte esclusive; avere pronti account e metodi di pagamento online può velocizzare il processo d’acquisto.